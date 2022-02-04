Чекунков предложил проработать проект агломерации Хабаровска и Владивостока

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков назвал стратегически целесообразным проект агломерации Хабаровска и Владивостока.

По его словам, агломерация между двумя городами возможна только при наличии скоростного наземного сообщения, как между Москвой и Санкт-Петербургом.

"Вместе мы можем получить агломерацию, которая была бы географически растянута, но с современными транспортными технологиями в случае построения скоростной железной дороги могла бы заиграть по-новому", - сказал министр.

Высокоскоростное сообщение позволит жителям и туристам максимально быстро перемещаться между городами. В перспективе агломерация Владивостока могла бы стать мощнейшей дальневосточной агломерацией, "фасадом и форпостом" России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заключил Чекунков.