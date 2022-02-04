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04.02.2022 12:35
Рубрика: Экономика

"Газпром" подписал контракт о поставке газа в Китай по "дальневосточному" маршруту

Текст: Михаил Загайнов, Сергей Тихонов
"Газпром" и Китайская Национальная Нефтегазовая Корпорация (CNPC) подписали долгосрочный договор купли-продажи природного газа по "дальневосточному" маршруту. Об этом сообщили в пресс-службе российской компании.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Отмечается, что после выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и достигнет 48 млрд кубометров газа в год (вместе с "Сила Сибири").

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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"Дальневосточный" маршрут предусматривает трубопроводные поставки природного газа в Китай с сахалинских проектов российской компании. Иногда этот маршрут назывался "Сила Сибири-3".

Первый контракт между "Газпромом" и CNPC, который действует и сейчас, был подписан в 2014 году на 30 лет. Соглашение предусматривало поставки 38 млрд кубометров газа ежегодно по проводу "Сила Сибири". На проектную мощность "Сила Сибири" должна выйти в 2024 году. В 2021 году поставки по газопроводу превысили 10 млрд кубометров.

В конце января этого года также было завершено технико-экономическое обоснование строительства газопровода "Союз-Восток". Он станет продолжением российского газопровода "Сила Сибири-2" и позволит поставлять на самый динамично растущий в мире китайский газовый рынок около 50 млрд кубометров газа в год. Строительство планируется начать в 2024 году.

В регионах Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром ДФО Отношения России и Китая

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