На Камчатке наблюдать за состоянием пациентов с COVID-19 будет робот

В Камчатском крае запустили пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Следить за их состоянием начнет робот, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Электронный помощник будет регулярно звонить камчатцам с подтвержденным диагнозом и опрашивать их, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России. По ответам робот будет самостоятельно определять, как протекает болезнь. Если заметит ухудшение, передаст информацию медикам. После этого с пациентом побеседует врач и, при необходимости, посетит его на дому.

"Такая система обеспечит внимание каждому пациенту и снизит нагрузку на медиков в период роста заболеваемости", - объяснил начальник отдела по развитию здравоохранения Камчатского края Виктор Еперин.

В краевом минздраве отметили, что, если разговаривать с голосовым ассистентом откажутся, звонок повторит сотрудник службы дистанционного мониторинга.