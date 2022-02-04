На Камчатке наблюдать за состоянием пациентов с COVID-19 будет робот

Новости

Кондратюк оценил свой первый прокат на дебютной Олимпиаде 06:44
Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира 06:17
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус 06:00
Британские врачи назвали неочевидные признаки дефицита витамина D 05:43
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях 05:09
Мелита Вуйнович выразила надежду на скорое признание ВОЗ "Спутника V" 04:45
Врач Свифт: Риск заражения "омикроном" повышается через шесть недель 03:50
Роспотребнадзор: Чаще всего дети заражаются COVID-19 в семье от взрослых 03:45
В США непогода оставила без света более 230 тысяч человек 03:05
Минобороны: За неделю более 60 самолетов и БПЛА провели разведку у границ РФ 02:35
Вирусолог Аграновский: "Омикрон" и "дельта" в одном месте - это нехороший коктейль 02:25
Псаки: Байден в реальном времени следил за ликвидацией главаря ИГ 01:45
Маврикийский танкер сел на мель у острова Реюньон 01:29
Милош Земан призвал к сдержанности в ситуации на границе РФ и Украины 00:29
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу 00:23
Постпред РФ при ЕС: РФ никогда не занималась провокациями 03.02.2022
Владимир Ресин стал полным кавалером Ордена "За заслуги перед Отечеством" 03.02.2022
США начали переброску воинского контингента в Европу 03.02.2022
Песков прокомментировал заявления США о "предлоге для вторжения" РФ на Украину 03.02.2022
Володин ответил на возмущение ФРГ по поводу запрета Deutsche Welle в РФ 03.02.2022
Цена нефти Brent превысила 91 доллар за баррель впервые с октября 2014 года 03.02.2022
Гол Алипа принес "Зениту" победу в матче против "Мидтьюлланна" 03.02.2022
Захарова призвала расследовать гибель мирных граждан в Сирии 03.02.2022
ВОЗ пока не известна тяжесть заболевания при новом подвиде "омикрона" 03.02.2022
Пентагон обнародовал снимки с места операции по уничтожению главаря ИГ 03.02.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Что изменится в жизни россиян в феврале
Что изменится в жизни россиян в феврале
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
04.02.2022 07:13
Рубрика: Общество

На Камчатке наблюдать за состоянием пациентов с COVID-19 будет робот

Текст: Дина Непомнящая

В Камчатском крае запустили пилотный проект дистанционного мониторинга здоровья пациентов с коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении. Следить за их состоянием начнет робот, сообщили в пресс-службе правительства региона.

АИЦ трех городов Приморья начали работать круглосуточно из-за COVID-19

Электронный помощник будет регулярно звонить камчатцам с подтвержденным диагнозом и опрашивать их, в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения России. По ответам робот будет самостоятельно определять, как протекает болезнь. Если заметит ухудшение, передаст информацию медикам. После этого с пациентом побеседует врач и, при необходимости, посетит его на дому.

"Такая система обеспечит внимание каждому пациенту и снизит нагрузку на медиков в период роста заболеваемости", - объяснил начальник отдела по развитию здравоохранения Камчатского края Виктор Еперин.

В краевом минздраве отметили, что, если разговаривать с голосовым ассистентом откажутся, звонок повторит сотрудник службы дистанционного мониторинга.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус
Захарова назвала смешной реакцию Немецкого союза журналистов на запрет вещания DW
Фигурист Кондратюк в тройке лидеров после короткой программы командного турнира
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов