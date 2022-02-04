На Камчатке увеличат количество коек для пациентов с COVID-19

В Камчатском крае развернут дополнительный коечный фонд для пациентов с коронавирусом из-за роста числа заболевших.

За прошедшие сутки в регионе выявили 317 случаев заболевания COVID-19, 40 человек госпитализировали. В общей сложности сейчас на стационарном лечении находится 331 пациент.

"Сегодня, 4 февраля, дополнительно 20 коек развернуто в городской больнице № 1 и шесть - в центре СПИД. За выходные планируется развернуть дополнительно 40 коек в городской больнице № 2", - сообщили в минздраве края.

Таким образом, коечный фонд составит 446 мест.