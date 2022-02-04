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04.02.2022 05:09
Рубрика: Экономика

Путешественники из Венеции отправились в велопробег по Якутии

Текст: Нинель Гусева

Стефано Грегоретти и Дино Ланзаретти из Венеции отправились в 1200-километровое путешествие по Якутии - из Оймякона в Верхоянск. Экспедиция "Siberia 105°" займет без малого месяц и станет самой холодной велопоездкой в истории.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Мурманской области
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- Наша цель - показать земли, где глобальное потепление вызывает наибольшие потрясения. Прошлым летом в Верхоянске было +38°С, зимой - до -67°С. Перепад температур превратил самый холодный город в мире в инертного зрителя колоссальных пожаров - каждое лето леса горят все больше. Это приводит к таянию вечной мерзлоты и выбросу большого количества парниковых газов. Все это будет неумолимо способствовать дальнейшему повышению температуры, запуская порочный круг. В обмен на нашу усталость и страх перед этим путешествием мы хотели бы, чтобы те, кто следует за нами, никогда не отворачивались, - пишут путешественники на своем сайте.

Кстати, этой зимой путешественники со всего мира, не сговариваясь, рванули на якутский Полюс холода - в Оймякон, чтобы испытать на себе 50-градусные морозы.

В декабре-январе там побывали сотни туристов из Франции, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии, Южной Кореи, Германии, США, Пакистана, Австрии, Италии и России. Для села, где живут 450 человек, цифры внушительные.

На Полюс холода едут, чтобы запустить "снежный салют", увидеть северное сияние и шокировать друзей, ныряя в прорубь. В переводе с якутского "оймякон" - "незамерзающие воды": на краю села есть термальный источник, где температура воды круглый год +30°C.

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