В Бурятии студентам колледжей продлили дистанционку из-за COVID-19

Студентам средних специальных учебных заведений в Бурятии продлили дистанционный режим занятий до 12 февраля включительно.

Соответствующие изменения внесены в указ главы республики, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Такое решение объясняется данными статистики. Анализ показал, что заболеваемость коронавирусом среди подростков 15-17 лет на прошлой неделе выросла в 3,8 раза.

На дистанционном обучении до 13 февраля также остаются все школы республики.

Справка "РГ"

С начала пандемии в Бурятии зарегистрировано 94635 случаев COVID-19, в том числе 1634 - за последние сутки. В стационарах находятся 2042 пациента, коечный фонд занят на 82,4 процента.