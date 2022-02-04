В забайкальском поселке собака напала на трехлетнего ребенка

В поселке Кокуй Сретенского района Забайкалья собака породы алабай набросилась на трехлетнего ребенка.

Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел 2 февраля на территории частного домовладения. Животное находилось на привязи. Малыш случайно упал рядом с собакой, и она проявила агрессию. Родители вовремя подоспели на помощь ребенку. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. Его госпитализировали со рваными ранами на голове.

Прокуроры начали проверку по факту происшествия. Они оценят соблюдение требований законодательства о содержании домашних животных и профилактике детского травматизма. В случившемся разбираются и следователи.

"Будут установлены и опрошены пострадавший ребенок и его родители, очевидцы произошедшего. Также установят и опросят владельца собаки", - заявили в СУ СК Забайкалья.