Жители Приморья смогут получить билет на Камчатку за поход в музей

Новости

В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель 10:50
В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США 10:50
ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима 10:37
Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах" 10:32
За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму 10:25
"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения 10:13
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира 10:11
Пара новеньких Су-57 попала на фото в Новосибирске 10:05
Боевые корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане 09:59
Россия и Китай упростили процедуру поставок товаров для некоторых экспортеров 09:52
Цена российской нефти Urals превысила 93 доллара впервые за семь лет 09:36
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2" 09:37
"Накипело": российские фигуристы о реакции на столкновение с американцами на разминке 09:30
Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации 09:25
ФСБ освободила "заложников" в метро Екатеринбурга 09:22
Правительство поддержало проект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ 09:21
Ракетоносец Ту-160М научили стрелять назад 09:16
Фигурист Кацалапов объяснил, почему российский дуэт уступил американцам на Олимпиаде 09:14
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 09:00
Жителей Иркутской области предупредили о резком повышении уровня Ангары 08:47
Посол Хохоликов заявил о планах России и Никарагуа наращивать военное сотрудничество 08:45
Володин: Нужны федеральные нормы о группах продленного дня в школах 08:32
Юрист Дахов напомнил о новых табачных штрафах с февраля 08:25
В Японии призвали ввести масочный режим для детей старше двух лет 08:17
Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 10:14
Рубрика: Культура

Жители Приморья смогут получить билет на Камчатку за поход в музей

Текст: Анна Бондаренко
Фото: Пресс-служба Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньва Фото: Пресс-служба Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньва
Фото: Пресс-служба Музея истории Дальнего Востока им. В.К. Арсеньва

Посетители Главного корпуса музея имени Арсеньева во Владивостоке с 3 февраля по 3 марта могут выиграть бесплатное путешествие на Камчатку. Для этого им нужно стать участником конкурса "Беринг. Ключ от Камчатки" и расшифровать загадочное письмо, написанное 300 лет назад, рассказали в пресс-службе Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Фото: Архив Северного морского музея
"Российская газета" прошла по следам легендарного лейтенанта Седова

Письмо было написано великим мореплавателем, капитан-командором российского флота Витусом Берингом. Долгие годы оно было едва ли не самым загадочным экспонатом музея, и понять, что написано в документе, удалось только в прошлом году одному из ведущих специалистов Центрального Военно-морского архива в Санкт-Петербурге.

Копия письма размещена на выставке "Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга". Выставка, расположившаяся в четырех залах - "Преодолеть", "Незнаемое", "Разные" и "Возвращение", рассказывают о службе Беринга в России и Камчатских экспедициях, которые он возглавлял.

В конкурсе могут участвовать все гости Главного корпуса музея старше 12 лет. Посетителям будут выдавать копию письма, работать с ней можно до 3 марта. Результаты объявят 14 марта, за неделю до официального закрытия выставки. Победитель получит бесплатный билет на Камчатку и организованные экскурсии по достопримечательностям региона. Путешествие запланировано на 8-10 апреля.

Несмотря на сложность задачи, директор музея Арсеньева Виктор Шалай считает, что нет ничего невозможного.

- Дешифровать письмо начала 18 века нам, жителям 21-го, вполне реально. Это все-таки русский язык. Попробуйте разобрать шрифт, понять, из каких букв состоят слова, поработайте со словарем, поищите аналоги. Текст небольшой, времени достаточно, чтобы составить понятный современный текст, - говорит он.

По словам организаторов при определении победителя будет учитываться не только расшифровка, близкая к оригиналу, но креативность подхода к интерпретации, грамотность и логичность изложения.

Конкурс организован Музеем истории Дальнего Востока им. В.К Арсеньева совместно с Камчатским краевым объединенный музеем при поддержке правительства Камчатского края.

В регионах Культура Арт Музеи и памятники Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край ДФО Приморский край

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус
В Киноклубе "РГ" напомнили о юбилеях мастеров кино, литературы, музыки
Как справиться с романом-загадкой Джеймса Джойса