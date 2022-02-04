Жители Приморья смогут получить билет на Камчатку за поход в музей

Посетители Главного корпуса музея имени Арсеньева во Владивостоке с 3 февраля по 3 марта могут выиграть бесплатное путешествие на Камчатку. Для этого им нужно стать участником конкурса "Беринг. Ключ от Камчатки" и расшифровать загадочное письмо, написанное 300 лет назад, рассказали в пресс-службе Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева.

Письмо было написано великим мореплавателем, капитан-командором российского флота Витусом Берингом. Долгие годы оно было едва ли не самым загадочным экспонатом музея, и понять, что написано в документе, удалось только в прошлом году одному из ведущих специалистов Центрального Военно-морского архива в Санкт-Петербурге.

Копия письма размещена на выставке "Судьба командора. Камчатские экспедиции Витуса Беринга". Выставка, расположившаяся в четырех залах - "Преодолеть", "Незнаемое", "Разные" и "Возвращение", рассказывают о службе Беринга в России и Камчатских экспедициях, которые он возглавлял.

В конкурсе могут участвовать все гости Главного корпуса музея старше 12 лет. Посетителям будут выдавать копию письма, работать с ней можно до 3 марта. Результаты объявят 14 марта, за неделю до официального закрытия выставки. Победитель получит бесплатный билет на Камчатку и организованные экскурсии по достопримечательностям региона. Путешествие запланировано на 8-10 апреля.

Несмотря на сложность задачи, директор музея Арсеньева Виктор Шалай считает, что нет ничего невозможного.

- Дешифровать письмо начала 18 века нам, жителям 21-го, вполне реально. Это все-таки русский язык. Попробуйте разобрать шрифт, понять, из каких букв состоят слова, поработайте со словарем, поищите аналоги. Текст небольшой, времени достаточно, чтобы составить понятный современный текст, - говорит он.

По словам организаторов при определении победителя будет учитываться не только расшифровка, близкая к оригиналу, но креативность подхода к интерпретации, грамотность и логичность изложения.

Конкурс организован Музеем истории Дальнего Востока им. В.К Арсеньева совместно с Камчатским краевым объединенный музеем при поддержке правительства Камчатского края.