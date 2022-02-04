Жительница Хабаровского края продала несуществующую собаку

Прокуратура Хабаровского района утвердила обвинительное заключение в отношении 29-летней жительницы села Некрасовка. Ее обвиняют в мошенничестве, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По версии следствия, женщина разместила в интернете объявление о продаже йоркширского терьера, которого у нее на самом деле не было.

Животное захотел купить один из жителей Камчатского края. Он перевел обвиняемой на банковскую карту пять тысяч рублей, но собаку так и не получил.

Уголовное дело рассмотрит Хабаровский районный суд.