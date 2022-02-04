Нижегородец поджег служебную машину, чтобы скрыть следы ДТП

34-летний водитель поджег служебную иномарку, чтобы скрыть следы ДТП. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области.

Сообщение об автомобиле, загоревшемся возле здании администрации Нижегородского района, поступило в полицию вчера вечером. По информации ГУ МЧС по региону, возгорание было ликвидировано в 17:40, при пожаре никто не пострадал.

По горячим следам сотрудники полиции выявили причастного к поджогу: им оказался 34-летний водитель ведомственного автомобиля. Было возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждение имущества. Санкция по данной статье предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Мужчина признался следователю, что совершил ДТП на служебном автомобиле. И чтобы уклониться от возмещения ущерба и избежать ответственности, решил поджечь иномарку. Расследование уголовного дела продолжается.