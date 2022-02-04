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04.02.2022 12:19
Рубрика: Власть

Оренбуржье внедрит новый региональный инвестиционный стандарт

Текст: Алина Романова (Оренбург)
Оренбургская область вошла в число 30 пилотных субъектов, где в 2022 году будет внедрен региональный инвестиционный стандарт. Новый механизм разработан на основе самых передовых практик по улучшению инвестклимата регионов.
Фото: Сергей Медведев Фото: Сергей Медведев
Фото: Сергей Медведев

Вопросы реализации пилотного проекта обсуждались на совещании под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова. В мероприятии участвовал губернатор Оренбуржья Денис Паслер.

Фото: Сергей Медведев
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- Внедрение и соответствие новому региональному инвестиционному стандарту будет входным билетом для получения поддержки по линии инвестиционного налогового вычета и другим мерам содействия инвестиционной деятельности, - отметил Андрей Белоусов. - При этом мы не призываем разрушать действующие механизмы привлечения инвестиций. Но их дееспособность должен будет подтвердить конечный бенефициар - инвестор.

Механизм регионального инвестиционного стандарта разработан Министерством экономического развития РФ. По словам главы ведомства Максима Решетникова, он задает единые правила, чтобы все субъекты соответствовали минимальному набору требований для прихода инвестора. Стандарт состоит из пяти основных элементов: инвестиционная декларация, комитет, карта, свод инвестиционных правил и агентство развития.

Внедрение стандарта предусматривает совершенствование регионального законодательства, создание специализированной организации по привлечению и сопровождению инвестиций, а также совета по инвестициям под председательством главы региона.

В Оренбуржье уже сейчас действует агентство инвестиционного развития на базе центра "Мой бизнес". Подготовлен и направлен на согласование руководителям общественных объединений и предпринимателей региона проект инвестиционной декларации. На инвестиционном портале области investinorenburg.ru любой желающий может ознакомиться с доступными площадками для размещения своего производства.

Следует отметить, что внедрение регионального инвестстандарта позволит субъекту получить дотацию для компенсации инвестиционного налогового вычета.

Фото: Сергей Медведев
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- В последние несколько лет в Оренбургскую область приходят крупные российские и зарубежные инвесторы. В этом году мы запускаем масштабный проект по созданию особой экономической зоны "Оренбуржье", которая станет ведущей промышленной площадкой региона. Унифицированные и прозрачные правила для всех участников инвестиционного процесса позволят вывести нашу работу на новый уровень, это новые возможности для привлечения ресурсов в регион, - подчеркнул Денис Паслер.

Процесс внедрения нового стандарта должен быть завершен к концу текущего года. Проведенную работу оценит Минэкономразвития РФ совместно с Агентством стратегических инициатив, Российским союзом промышленников и предпринимателей, "Деловой Россией" и Торгово-промышленной палатой.

Компетентно

Вице-губернатор по экономической и инвестиционной политике Оренбургской области Игнат Петухов:

- В Оренбургской области создана работающая инфраструктура с инвестором. Сейчас у нас в области реализуется 65 инвестиционных проектов на сумму более 415 миллиардов рублей. Региональный инвестиционный стандарт - это в первую очередь скорость запуска реальных проектов". Подчеркну, что это не очередные методички и инструкции "как должно быть". Это механизм, который реально работает.

В конце осени прошлого года мы приняли Дорожную карту по внедрению инвестиционного стандарта в городах и районах области. Очень важно, чтобы в каждой администрации был человек, который отвечает за инвестиции на территорию.

Мы заходим в новый инвестиционный цикл. У нас есть все шансы сделать серьезный рывок вперед. Если сейчас в Национальном рейтинге АСИ мы на 16-м месте, то наша задача в ближайшие три года войти в топ-10 регионов, в которых вести бизнес комфортно и выгодно.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Оренбургская область Оренбуржье: энергия роста

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