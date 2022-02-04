Росреестр назвал регионы-лидеры по гаражной амнистии

За четыре месяца действия гаражной амнистии (с сентября по декабрь 2021 года) было зарегистрировано 3797 земельных участков площадью 112 101,7 кв.м. и 4733 гаража, сообщает пресс-служба Росреестра. Ожидается, что в нынешнем году активность граждан увеличится, отметил замруководителя ведомства Алексей Бутовецкий.

Больше всего участков и гаражей зарегистрировано в Татарстане (237 участков площадью 6 418,4 кв.м. и 552 гаражей) и Мордовии (225 участков площадью 5762 кв.м. и 16 гаражей). В числе лидеров также Тверская (219 участков площадью 6175,9 кв.м и 233 гаража), Омская и Нижегородская области.

Гаражная амнистия будет действовать до сентября 2026 года. Гражданин, использующий капитальный гараж, возведенный до дня введения в действие Градостроительного кодекса РФ, имеет право бесплатно получить в собственность участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, на котором он расположен. Участок мог быть, например, предоставлен гражданину какой-либо организацией. Участок также может оформить покупатель гаража у первоначального владельца или наследник.