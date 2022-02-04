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04.02.2022 15:25
Рубрика: Общество

Ученые НОЦ "Инженерия будущего" нашли способ диагностики фобий человека

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
Ученые Тамбовского государственного технического университета, вуза-участника НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", создали тренажёрно-диагностический комплекс для ранней диагностики фобий у человека. Такой комплекс в России сделали впервые.
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего" Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

По последними медицинскими исследованиями, у людей наблюдается резкий рост страхов. Их диагностика на ранней стадии может оградить человека от раздражителей, предотвратить несчастные случаи и начать своевременное лечение.

Фото: НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"
НОЦ "Инженерия будущего" вошел в число лидеров научно-образовательных центров

Тренажёрно-диагностический комплекс сделали на основе технологии виртуальной реальности в технопарке "Вернадский", в молодёжной лаборатории медицинских VR-тренажеров (проект научно-образовательного центра мирового уровня "Инженерия будущего"). Созданы два тестовых проекта по диагностике акрофобии (боязнь высоты) и клаустрофобии (боязнь замкнутых пространств).

Принцип работы комплекса заключается в моделировании объектов, эффектов в виртуальной реальности. Так, моделируются условия для возникновения фобии. Воздействие идет не только на зрение, но и на слух человека.

- VR-технологии позволяют нам спроектировать любое окружающее пространство, которое поможет выявить боязнь огня, воды, крови, темноты и прочего, в этом смысле у этого комплекса могут быть безграничные возможности, - рассказал директор центра коллективного пользования "Цифровое машиностроение" при Тамбовском государственном техническом университете Денис Дедов.

В дальнейшем планируется, ещё больше автоматизировать процесс выявления фобий с параллельным проведением электроэнцефалограммы головного мозга. Это позволит во время исследования отслеживать активность мозга и выявлять специфичные для фобий паттерны.

Разработка уже заинтересовала одну из больниц Тамбова. На Западе работодатели уже используют подобные комплексы при приеме сотрудников на работу и при диспансеризации школьников. В России пока нет такой практики.

Кстати

Ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева, вуза-участника НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего", научили нейросеть распознавать падение человека на улице при резком ухудшении здоровья. В будущем это поможет службам спасения оперативно реагировать на каждый такой случай. По сути это "компьютерное зрение" может стать ключевым элементом городских систем безопасности. Результаты работы ученых будут полезны и при создании продвинутых тренинговых и игровых систем дополненной или виртуальной реальностей, которые учитывают психофизическое состояние пользователя.

Подробнее можно прочитать в телеграмм-канале НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего".

В регионах Общество Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область НОЦ мирового уровня "Инженерия будущего"

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