В Чувашии три человека погибли в ДТП

В Чебоксарском районе Чувашии произошло тройное ДТП. В результате погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

По данным ведомства, авария произошла на 30 километре дороги Чебоксары-Сурское. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi, ехавший из Воронежа в Марий Эл, выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Granta. Двигавшийся за отечественной легковушкой Hyundai, пытаясь избежать столкновения, съехал с дороги.

В результате аварии погибли три человека, ехавшие в салоне LADA. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия.