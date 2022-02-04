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04.02.2022 17:54
Рубрика: Происшествия

В Чувашии три человека погибли в ДТП

Фото: пресс-служба МВД по Чувашии Фото: пресс-служба МВД по Чувашии
Фото: пресс-служба МВД по Чувашии

В Чебоксарском районе Чувашии произошло тройное ДТП. В результате погибли три человека, сообщает пресс-служба регионального МВД РФ.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области
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По данным ведомства, авария произошла на 30 километре дороги Чебоксары-Сурское. Предварительно установлено, что водитель Mitsubishi, ехавший из Воронежа в Марий Эл, выехал на встречную полосу, где столкнулся с LADA Granta. Двигавшийся за отечественной легковушкой Hyundai, пытаясь избежать столкновения, съехал с дороги.

В результате аварии погибли три человека, ехавшие в салоне LADA. Сейчас на месте работают правоохранители, устанавливаются обстоятельства происшествия.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Чувашская республика

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