В Марий Эл из-за ОРВИ и COVID-19 закроют детские кружки и секции

В Марий Эл в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией с 7 февраля вводится запрет на посещение кружков и секций для детей и подростков. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Ограничения затрагивают любые учреждения дополнительного образования. Действие запрета продлится как минимум до 4 апреля.

В этот же период запрещается проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских и иных подобных внеурочных мероприятий с очным присутствием детей и подростков, отмечается в сообщении.

Режим повышенной готовности в Марий Эл также продлевается до 4 апреля.