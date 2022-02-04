В Мордовии из-за COVID-19 первоклассники уйдут на досрочные каникулы

Из-за стремительного роста заболеваемости коронавирусом ученики первых классов в школах Мордовии с 7 февраля уйдут на досрочные каникулы. Отдых продлится до 13 февраля.

Такое решение принял в пятницу региональный оперштаб. По словам вице-премьера правительства РМ Галины Лотвановой, уровень заболеваемости в республике по сравнению с прошлой неделей вырос в 2,5 раза. А в Ромодановском и Атюрьевском районах - в шесть и пять раз соответственно. Это связано с низкими темпами вакцинации и ревакцинации в этих районах.

Ежедневно в Мордовии выявляется более 400 случаев заражения, а число пациентов ковидных госпиталей превысило 800 человек. Как подчеркнул глава регионального минздрава Олег Маркин, сделавшие прививку люди старшего поколения лечатся амбулаторно, а невакцинированные лежат в стационарах.

Статистика вызовов врачей за неделю выросла в два раза. Ситуация осложняется тем, что начался рост заболеваемости среди медиков. Глава РМ Артем Здунов напомнил о рекомендации Минтруда РФ о переводе максимального количества сотрудников на удаленку.

- Я прошу эту меру использовать, - сказал Здунов.

По прогнозам специалистов, следующая неделя ожидается очень сложной. В регионе усилят противоэпидемические меры: принято решение чаще проводить антиковидные рейды, а также дезинфекцию в многоэтажках и общественном транспорте.