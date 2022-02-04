В Пензе из-за снегопада затруднено движение междугородних автобусов

Снегопад, обрушившийся на Пензенскую область в пятницу, привел к сбоям в расписании междугородних автобусов.

Как сообщили в региональном министерстве цифрового развития, транспорта и связи, движение автобусов по муниципальным районным и межмуниципальным маршрутам осуществляется с нарушением расписания. Точную дату прибытия и отправления лучше уточнять на автовокзале.

С перебоями ходит и городской общественный транспорт, о чем сообщают пользователи соцсетей.

В ликвидации последствий снегопада задействовано 110 единиц техники и 107 дорожных рабочих. Продолжается очистка и обработка противогололедными материалами улично-дорожной сети, сообщили в мэрии Пензы. Городские власти попросили без надобности не выезжать из дома на личном автотранспорте и не создавать помехи работе дорожной техники.