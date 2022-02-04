В Прикамье назвали предварительную причину схода грузовых вагонов

Грузовой состав возле станции Григорьевская в Пермском крае, по предварительным данным, потерпел аварию из-за излома рельсов.

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, утром под откос ушли 18 товарных вагонов, шесть из которых опрокинулись. Пострадавших нет, однако движение поездов на этом участке было приостановлено.

Выяснением причины схода вагонов занимаются сотрудники Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. На месте происшествия работает следователь.