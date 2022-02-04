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04.02.2022 13:52
Рубрика: Происшествия

В Прикамье назвали предварительную причину схода грузовых вагонов

Текст: Константин Бахарев (Пермь)

Грузовой состав возле станции Григорьевская в Пермском крае, по предварительным данным, потерпел аварию из-за излома рельсов.

В Тюменской области сошел с рельсов локомотив пассажирского поезда

Об этом сообщили в Центральном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ.

Напомним, утром под откос ушли 18 товарных вагонов, шесть из которых опрокинулись. Пострадавших нет, однако движение поездов на этом участке было приостановлено.

Выяснением причины схода вагонов занимаются сотрудники Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ. На месте происшествия работает следователь.

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