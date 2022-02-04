В РФ зарегистрирован первый препарат от COVID-19 на основе международно признанной молекулы

Российские медики получат новое средство для лечения COVID-19 в соответствии с международным протоколом. Группа компаний "Промомед" зарегистрировала первый отечественный препарат на основе молекулы молнупиравира. Новинка будет выпускаться в Саранске.

Как сообщила пресс-служба компании, средство пополнит арсенал врачей, помогающих пациентам в амбулаторных условиях, когда важно максимально быстро победить вирус и предотвратить развитие осложнений. Впервые за время пандемии у медиков появится выбор лекарства для этиотропной терапии - не только на основе действующего вещества фавипиравир, но и на основе молнупиравира. Обе молекулы действуют непосредственно на вирус: по-разному подавляя его репликацию, они блокируют его дальнейшее распространение в организме. Теперь врач сможет подбирать терапию под конкретного пациента, с учетом наличия у него сопутствующих заболеваний.

- Особенность новой коронавирусной инфекции - в ее быстротечности. Вирус почти не оставляет врачам права на ошибку, - прокомментировал главный пульмонолог Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев. - Заслуга российских ученых, разработчиков - в доступности для национального здравоохранения теперь уже линейки антиковидных препаратов.

По словам эксперта, если запущенный двумя годами ранее антиковидный препарат имеет достойную доказательную базу и широкий опыт применения, его эффективность изучена на сотнях тысяч больных по всей стране, то новый препарат только пришел в страну, но лекарства на основе этой молекулы хорошо изучены. Имеются результаты порядка десяти клинических исследований, проведенных в разных странах - в том числе в России - на которые можно смело опираться в своей лечебной практике.

Новый антиковидный препарат с оригинальной технологией прошел все стадии апробации. Он был полностью изучен в рамках мультицентрового клинического исследования, проводившегося с декабря 2021 года в 16 медицинских учреждениях по всей стране, включая Москву, Мордовию, Ярославль, Смоленск, Рязань, Киров, Санкт-Петербург, Иваново, Воронеж и др. При этом было доказано преимущество терапии новым препаратом. Уже на пятый день лечения более чем у 80 процентов пациентов наблюдалась полная элиминация вируса, а более 40 процентов пациентов, включая больных с факторами риска развития осложненного течения COVID-19, достигли полного выздоровления.

Средство будет выпускаться на саранском заводе "Биохимик" по технологии полного цикла - от производства активной фармсубстанции до готовой лекарственной формы.

- Это новое слово в лечении COVID -19. Мы в числе первых отечественных фармкомпаний вступили в войну с пандемией, предложив первый противовирусный препарат уже в середине 2020 года. Однако считаем, чрезвычайно важно иметь в арсенале больше средств для борьбы с вирусом, - отметил председатель Совета директоров ГК "Промомед" Петр Белый. - И сегодня мы приносим врачам и пациентам лекарственный препарат, имеющий уникальные противовирусные мишени, позволяющий снизить риски ухудшения состояния и госпитализации. Препараты на основе этой же молекулы используются в Америке, Японии, Европе. Нашим гражданам должна быть доступна самая современная терапия и как можно раньше.

Справка

ГК "Промомед" - один из лидеров российской фармацевтической отрасли, активный участник системы обеспечения национальной лекарственной безопасности. Здесь выпускается более 180 наименований препаратов, 80 процентов из них входят в список ЖНВЛП. Ряд препаратов компании включен в перечень методических рекомендаций "Профилактики, диагностики и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" Минздрава России.