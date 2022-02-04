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04.02.2022 17:09
Рубрика: Общество

В Тольятти школьников отправят на дистанционное обучение из-за COVID-19

Текст: Ольга Дмитренко (Самара)

С 7 февраля учащиеся с пятых по восьмые и десятых классов в Тольятти уйдут на дистанционное обучение. Такое решение принял городской штаб по борьбе с COVID-19.

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Для учеников первых классов дополнительные каникулы начнутся на неделю раньше запланированного срока - с 7 февраля. Вторые, третьи и четвертые классы будут учиться очно.

С 5 по 13 февраля в Тольятти также вводят дистанционное обучение в учреждениях дополнительного образования.

По информации департамента образования Тольятти, на 3 февраля гриппом и ОРВИ болеют 17,84% школьников, отдельные классы отправлены на карантин в связи с коронавирусом.

В Самарской области 89 школ закрыли полностью, 381 - частично, сообщили в Управлении Роспотребнадзора. За четыре дня зафиксирован рекордный рост ОРВИ в Самарской области: 43 тысячи случаев - это максимальный показатель за последние 15 лет.

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