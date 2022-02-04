Омский лицей открыл театральную студию при поддержке ОНПЗ

Студия, созданная на базе многопрофильного лицея №143, рассчитана на совместное творчество юных омичей и их родителей. Омский НПЗ оснастил школьных театралов современным мультимедийным оборудованием.

Средства гранта ОНПЗ помогли участникам проекта "Талантливы вместе" установить профессиональную световую, звуковую мультимедийную технику. Современное творческое пространство поможет лицеистам полнее раскрыть и реализовать творческие способности.

Данный проект - далеко не единственный. Поддержка идей, направленных на развитие детей и молодежи, - одно из важных направлений деятельности Омского НПЗ по программе социальных инвестиций "Родные города" компании "Газпром нефть".

А модернизации, обновлению материально-технической базы школ и творческих студий на предприятии уделяют особое внимание.

Благодаря такому участию новые театральные, музыкальные, эстрадные классы, костюмерная и даже "гримерка" появились в ДШИ №12 Советского округа. В минувшем году Детская художественная школа №3 имени Гурова получила комплекты VR-очков для виртуальных экскурсий ребят по ведущим музеям мира. При поддержке ОНПЗ в центре технического творчества "Мечта" открылась школа семейной робототехники. Этот список можно продолжать.

Помимо этого в рамках проекта "Инженеры будущего" предприятие создает современную инфраструктуру для всестороннего развития детей. Открывает специализированные классы и секции юных конструкторов. Интеллектуальные игры помогают понять основы программирования даже ученикам младших классов. А старшеклассникам - сделать осознанный выбор будущей профессии в технической сфере.

- У Омского НПЗ сформирован уникальный опыт проектов, которые помогают омичам всех возрастов реализовывать свои возможности в родном городе. Особенно значимо это для ребенка. Благодаря инфраструктуре, которую ОНПЗ на протяжении многих лет создает в школах, творческих центрах, учреждениях дополнительного образования, дети получают возможность проявить себя в самых разных направлениях. Они расширяют кругозор, развивают творческие, интеллектуальные и коммуникационные способности. Эта база навыков ценится в любой профессии. Очень важно, что ее можно накопить, не покидая города, где живешь, - считает министр образования Омской области Татьяна Дернова.

- Омский НПЗ с 2014 года поддерживает инициативы жителей, желающих участвовать в развитии родного города. С каждым годом идей, которые напрямую определяют качество жизни вокруг нас, становится все больше. Они затрагивают ключевые сферы: экологию, образование, культуру, спорт, создание комфортной городской среды. Грантовый конкурс позволяет нам воплотить в реальность самые интересные проекты. И вместе с омичами сделать наш город лучше, - отмечает генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.