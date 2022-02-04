Онкологи рассказали, какие обследования необходимо проходить мужчинам

Кузбасские онкологи объяснили, какие профилактические осмотры и обследования необходимо проходить мужчинам, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.

- Мужчины зачастую не очень любят ходить к врачу, обсуждать свое здоровье. Они обращаются к специалистам только тогда, когда больше нет сил терпеть боль, - отметили врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера. - Именно поэтому у мужчин чаще, чем у женщин, диагностируют запущенные заболевания, а в случае с онкологией - поздние III и IV стадии рака.

Онкологи рекомендуют представителям сильного пола проходить обследования, позволяющие диагностировать рак на ранней стадии.

Флюорография

Данное обследование в первую очередь необходимо для выявления рака легкого, которым мужчины болеют чаще, чем женщины. Эта опухоль является самой распространенной в мире и занимает первое место в структуре смертности от онкологических заболеваний. Курильщики - особая зона риска.

Осмотр врача-уролога и тестикулярное обследование

Это поможет диагностировать на ранней стадии рак яичка. Это заболевание чаще всего встречается у мужчин моложе 35 лет. На первой стадии развития опухоли симптомы отсутствуют или слабо выражены. Между тем своевременное лечение дает высокие шансы на выздоровление. Врачи советуют пациентам моложе 40 лет посещать уролога раз в три года, а старше 40 - ежегодно.

Анализ крови на ПСА и ректальное обследование

Позволяет диагностировать рак предстательной железы. Это коварное заболевание на ранней стадии не имеет клинических проявлений. Симптомы появляются тогда, когда опухоль уже значительно выросла. После 40 лет ректальное обследование мужчинам необходимо проходить ежегодно. А кровь на антиген (ПСА) можно сдавать раз в три года.

Колоноскопия

Процедура поможет диагностировать рак кишечника, входящий в тройку онкозаболеваний с высокой летальностью. Он отличается медленным прогрессированием и поздним проявлением видимых симптомов. Больной может годами не знать о своем заболевании. Онкологи рекомендуют мужчинам проходить это обследование раз в пять лет.

Врачи советуют мужчинам внимательнее относится к себе и проверять свое здоровье ежегодно даже при отсутствии жалоб.