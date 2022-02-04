Онкологи рассказали, какие обследования необходимо проходить мужчинам

Новости

В Минтруде рассказали, кто может уволиться без отработки двух недель 10:50
В МИД не удивлены перекладыванием ответственности на РФ за утечку ответа США 10:50
ФСБ: Украинский шпион получил 12 лет колонии строгого режима 10:37
Мишустин утвердил правила проведения публичных слушаний на "Госуслугах" 10:32
За похожие на акцизные марки для алкоголя наклейки предлагают отправлять в тюрьму 10:25
"Нам они такого не говорят". Нуланд не в курсе нежелания Киева исполнять Минские соглашения 10:13
Мишина - Галлямов стали вторыми в короткой программе командного турнира 10:11
Пара новеньких Су-57 попала на фото в Новосибирске 10:05
Боевые корабли Северного флота провели учения в Атлантическом океане 09:59
Россия и Китай упростили процедуру поставок товаров для некоторых экспортеров 09:52
Цена российской нефти Urals превысила 93 доллара впервые за семь лет 09:36
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2" 09:37
"Накипело": российские фигуристы о реакции на столкновение с американцами на разминке 09:30
Посольство РФ призвало США отказаться от конспирологии в теме "утечек" информации 09:25
ФСБ освободила "заложников" в метро Екатеринбурга 09:22
Правительство поддержало проект об упрощении получения статуса резидента ОЭЗ 09:21
Ракетоносец Ту-160М научили стрелять назад 09:16
Фигурист Кацалапов объяснил, почему российский дуэт уступил американцам на Олимпиаде 09:14
Церемония открытия Олимпийских игр в Пекине. Онлайн-трансляция 09:00
Жителей Иркутской области предупредили о резком повышении уровня Ангары 08:47
Посол Хохоликов заявил о планах России и Никарагуа наращивать военное сотрудничество 08:45
Володин: Нужны федеральные нормы о группах продленного дня в школах 08:32
Юрист Дахов напомнил о новых табачных штрафах с февраля 08:25
В Японии призвали ввести масочный режим для детей старше двух лет 08:17
Синицина-Кацалапов заняли второе место в ритм-танце на командном турнире 08:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Как оформить больничный по ОРВИ, COVID и контактным лицам
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
Расписание трансляций олимпийских соревнований на первую неделю зимних Игр
04.02.2022 10:15
Рубрика: Общество

Онкологи рассказали, какие обследования необходимо проходить мужчинам

Текст: Наталья Граф
Кузбасские онкологи объяснили, какие профилактические осмотры и обследования необходимо проходить мужчинам, чтобы избежать серьезных проблем со здоровьем.
Врач рассказал, что в России вылечивают более половины онкобольных

- Мужчины зачастую не очень любят ходить к врачу, обсуждать свое здоровье. Они обращаются к специалистам только тогда, когда больше нет сил терпеть боль, - отметили врачи Кузбасского клинического онкологического диспансера. - Именно поэтому у мужчин чаще, чем у женщин, диагностируют запущенные заболевания, а в случае с онкологией - поздние III и IV стадии рака.

Онкологи рекомендуют представителям сильного пола проходить обследования, позволяющие диагностировать рак на ранней стадии.

Флюорография

Данное обследование в первую очередь необходимо для выявления рака легкого, которым мужчины болеют чаще, чем женщины. Эта опухоль является самой распространенной в мире и занимает первое место в структуре смертности от онкологических заболеваний. Курильщики - особая зона риска.

Осмотр врача-уролога и тестикулярное обследование

Это поможет диагностировать на ранней стадии рак яичка. Это заболевание чаще всего встречается у мужчин моложе 35 лет. На первой стадии развития опухоли симптомы отсутствуют или слабо выражены. Между тем своевременное лечение дает высокие шансы на выздоровление. Врачи советуют пациентам моложе 40 лет посещать уролога раз в три года, а старше 40 - ежегодно.

Анализ крови на ПСА и ректальное обследование

Позволяет диагностировать рак предстательной железы. Это коварное заболевание на ранней стадии не имеет клинических проявлений. Симптомы появляются тогда, когда опухоль уже значительно выросла. После 40 лет ректальное обследование мужчинам необходимо проходить ежегодно. А кровь на антиген (ПСА) можно сдавать раз в три года.

Колоноскопия

Процедура поможет диагностировать рак кишечника, входящий в тройку онкозаболеваний с высокой летальностью. Он отличается медленным прогрессированием и поздним проявлением видимых симптомов. Больной может годами не знать о своем заболевании. Онкологи рекомендуют мужчинам проходить это обследование раз в пять лет.

Врачи советуют мужчинам внимательнее относится к себе и проверять свое здоровье ежегодно даже при отсутствии жалоб.

Главный онколог Самарской области назвал причины возникновения рака
В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Онкология: как победить рак

Главное сегодня

Путин с Макроном снова обсудили Украину и гарантии безопасности
Немецкий депутат назвал неумным давление на Россию через "Северный поток-2"
Пушков: США не готовы воевать за Украину, как бы ни накручивали атмосферу
Посольство РФ напомнило о "пробирке Пауэлла" в ответ на заявления о провокациях
Минобороны сообщило о прибытии отряда из шести кораблей РФ в порт Тартус
Сможет ли искусственный интеллект предотвратить авиакатастрофы
Тест: Хорошо ли вы знаете "фишки", которыми в России удивляют туристов