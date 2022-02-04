Прокуратура проверит детсад Ачинска после жалоб на отравление воспитанников

Прокуратура Красноярского края инициировала проверку одного из детских садов города Ачинска. Причиной стали публикации СМИ о заболевании воспитанников дошкольного учреждения, рассказали сегодня в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, 30 января и 1 февраля в больницу обратились родители двух воспитанников детского сада № 41. Сейчас за состоянием детей наблюдают врачи. Сотрудники Роспотребнадзора проводят расследование. Проверен пищеблок детсада, взяты пробы и смывы.

Ранее родители младших воспитанников учреждения образования поделились в социальных сетях опасениями относительно отравления малышей в детсадовской столовой - у них появились симптомы кишечной инфекции. Речь шла о нескольких воспитанниках.

Участникам проверки предстоит определить причины и условия, способствовавшие произошедшему, оценить действия образовательного учреждения, поставщиков продуктов для питания детей, говорится в сообщении прокуратуры.