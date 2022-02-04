В Красноярске возбудили дело о гибели ребенка при катании с горы

Следователи возбудил уголовное дело в связи со смертью 10-летнего мальчика, который получил травму головы, скатившись с горного склона на правобережье Красноярска. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Трагический инцидент произошел 22 января. Местный житель приехал с сыном, чтобы прокатиться с горы. Отец на несколько минут отошел к машине, а ребенок на ледянке съехал со склона, не предназначенного для катания, и ударился головой, получив открытую черепно-мозговую травму. Мальчика госпитализировали, но врачам не удалось спасти его. 31 января сотрудники Красноярской межрайонной клинической больницы № 20 проинформировали об этом правоохранительные органы.

Дело возбуждено по статье УК "Причинение смерти по неосторожности". Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Прокуратура Красноярского края поставила расследование на контроль, уточнили в надзорном ведомстве.