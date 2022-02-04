В Новосибирской области для борьбы с COVID-19 привлекли 2000 медиков

Министерство здравоохранения Новосибирской области привлекло дополнительные ресурсы в связи с ростом числа заболевших ОРВИ и COVID-19. Резерв врачей различных специальностей, волонтеров, операторов кол-центров составил 2000 человек. Они будут вести прием пациентов в поликлиниках.

В министерстве сообщили, что специализированные медслужбы направили резерв - обученных для работы с COVID-19 стоматологов, наркологов, психиатров, врачей других непрофильных специальностей.

В качестве волонтеров в помощь врачам поликлиник привлечены студенты как медицинских, так и немедицинских учебных заведений. Старшекурсники-медики имеют достаточную квалификацию, чтобы оказывать помощь пациентам при кураторстве врача, остальные будут работать на входе в поликлинику, обзванивать пациентов или доставлять лекарства на дом.

В call-центре Единой регистратуры "122" увеличили количество операторов - с 30-40 в допандемийное время до 220. Здесь также помогают студенты-волонтеры.

В регионе объявили набор автоволонтеров для доставки продуктов первой необходимости и льготных лекарств тем, кто в них нуждается и находится в условиях самоизоляции.

Дополнительные ресурсы направлены на обеспечение пациентов бесплатными лекарствами для лечения COVID-19. По решению правительства области под руководством Андрея Травникова на эти цели направлено более 15 миллионов рублей - они поступят из резервного регионального фонда в ГКУ "Новосибирскоблфарм".