Жителей Иркутской области предупредили о резком повышении уровня Ангары

В районе города Ангарска повысился уровень воды в реке Ангара. Главк МЧС по Иркутской области опубликовал экстренное предупреждение.

Согласно данным регионального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, причиной выхода воды на пойму стал ледостав и ледяные заторы.

С этого дня спасателям предстоит ежесуточно контролировать гидрометеорологическую обстановку в Иркутске, в Ангарском городском округе и ряде районов. Оперативные группы сотрудников МЧС готовы к выезду в населенные пункты, которые могут пострадать от подтопления.

Ранее пресс-служба ведомства проинформировала о подтоплении домов в селе Усолье-Жилкино Боханского района.