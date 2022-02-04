Горные соединения в КЧР начали тренировки на новом мобильном комплексе

В горное соединение 49-й общевойсковой армии Южного военного округа, дислоцированное в Карачаево-Черкесии, поступил новый мобильный комплекс для тренировки горных подразделений.

Уникальность комплекса в том, что он в кратчайшие сроки может быть развернут в местах подготовки специалистов.

На нем могут тренироваться одновременно 25 бойцов.

- Мобильный комплекс предназначен для формирования навыков передвижения по труднопроходимой местности, выработки различных приемов и способов преодоления естественных и искусственных препятствий, - рассказал начальник пресс-службы Южного военного округа полковник Вадим Астафьев. - Занятия на таком комплексе развивают силу, ловкость и координацию движений.

Впервые комплекс был представлен на конкурсе Армейских международных игр "Эльбрусское кольцо" в 2021 году в Центре горной подготовки и выживания военнослужащих "Терскол". А теперь он поступил в горное соединение.