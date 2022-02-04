Против министра туризма и курортов Ставрополья возбудили уголовное дело

В Ставропольском крае возбудили уголовное дело против министра туризма и оздоровительных курортов региона. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры края, его подозревают в превышении должностных полномочий при заключении госконтракта на проведение фестиваля фейерверков. Бюджет Ставрополья, по данным следствия, потерял больше 25 миллионов рублей.

Прокуратура региона провела проверку контрактов минтуризма в сфере закупок товаров, работ и услуг после того, как получила материалы оперативно-розыскной деятельности от УФСБ Ставропольского края.

- Министерством туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края в 2021 году был заключен государственный контракт на оказание услуги по организации и проведению фестиваля фейерверков. При проверке законности исполнения указанного контракта установлено, что фактически его предметом были услуги, оказанные министерству туризма по контракту, заключенному еще в 2020 году, что повлекло неэффективное и неправомерное расходование бюджетных средств, - говорится в сообщении прокуратуры Ставропольского края.

Помимо того, что контракт в 2021 году был заключен на уже выполненные услуги, коммерческие предложения в нем были сфальсифицированы, а цены завышены в 10 раз. Общий ущерб бюджету региона составил 25,1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении министра возбудили по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий". Расследование уголовного дела прокуратура взяла под особый контроль.

Сотрудники ведомства вместе со специалистами из УФСБ края сейчас проверяют другие контракты, которые минтуризма Ставрополья заключало с 2019 по 2021 год.