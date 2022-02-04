В Махачкале рецидивист украл рекламный баннер салона красоты

В Махачкале 47-летний мужчина украл металлический рекламный баннер салона красоты. Ущерб парикмахерской составил 25 тысяч рублей.

Изучив камеры видеонаблюдения системы "Безопасный город", работники полиции нашли подозреваемого в преступлении.

Рекламный щит похитил не противник красоты, а дважды судимый местный житель. Ночью он срезал конструкцию, загрузил щит на крышу автомобиля ВАЗ-2114 и отвез добычу в пункт приема металла. Выручка составила 2500 рублей.

Утром участковый уполномоченный обнаружил похищенный рекламный щит среди металлолома.

"Мужчина сознался в содеянном. По словам задержанного, ему срочно требовались деньги на решение семейных проблем. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ - "кража", - уточнили в ведомстве.