Из трубопровода в Коми украли нефть на 292 миллиона рублей

Рядом с городом Усинском в Республике Коми обнаружили незаконную врезку в нефтепровод. По данным следствия, злоумышленники выкачали через нее почти 13 тысяч тонн нефти на сумму более 292 миллионов рублей.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник, к трубопроводу подключились еще в 2016 году, но нашли врезку лишь недавно. В преступлении подозреваются 39-летний житель Тюменской области и его 32-летний подельник из Ханты-Мансийского округа, которым помогали и другие люди.

Злоумышленники качали нефть из трубы на протяжении нескольких месяцев. По данным следствия, похищенное топливо они с помощью поддельных документов легализовали через одну из компаний. А затем нашли покупателей.

Полиция Коми возбудила уголовное дело сразу по нескольким статья УК РФ: самовольное подключение к нефтепроводу, кража в особо крупном размере, участие в преступном сообществе и легализация преступных доходов.

Подозреваемых объявили в розыск.