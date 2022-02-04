Путь шаха: В Петербурге открылась выставка к 880-летию Низами

Эта выставка немного запоздала. Ее открытие планировалось в ноябре прошлого год, в дни Санкт-Петербургского международного культурного форума. Азербайджан, который объявил 2021-й Годом Низами, должен был принимать в нем участие в почетном статусе "Страна - гость". Помешал, как принято теперь говорить, "проклятый ковид"… Но выставка все же состоялась.

Экспозиция "Семь красавиц" разместилась в семи залах Мраморного дворца - филиала Русского музея. Название и концепция повторяют поэму Низами о шахе Бахрам Гуре, который взял в жены семь принцесс из семи разных частей света и тем сделался правителем всего мира. Для каждой супруги был построен дворец, его цвет соответствует дню недели и одному из семи "поясов" Земли, каждым из которых правит своя планета. У каждой Бахрам Гур побывал и выслушал поучительную любовную историю. "Пред тобою, перед чистым родником живым, торговать не подобает уксусом простым", - скажет ему магрибская царевна.

Неделя в поэме начинается в субботу с черного цвета - страна Индия, планета Сатурн - и рассказа о том, как нетерпеливый правитель из-за нежелания обуздать свои желания утратил самое дорогое - любовь. Черный в данном случае - цвет траура. Интересно, что вместе с привычными нам цветами в поэме есть сандаловый (бледно-коричневый), а славянской красавице соответствует планета Марс и красный цвет. Завершается неделя в пятницу - белый цвет, планета Венера, возвышенная любовь. Одновременно с этими переходами Бахрам также проходит путь духа - от любителя приключений до мудрого правителя.

Посетители выставки, подобно шаху Бахраму, тоже проделывают определенный путь. Любуются старинными коврами из собрания уникального Азербайджанского национального музея ковра, мысленно примеряют старинные ювелирные украшения или доспехи, следят за едва уловимыми движениями героев поэмы, которые "оживают" на цифровых копиях средневековых иллюстраций из рукописи "Хамсе" Низами Гянджеви XV века. Сегодня она хранится в музее Топкапы в Стамбуле и публике практически недоступна. Кураторы выставки Эмин Маммадов и Ширин Меликова сумели погрузить зрителей вглубь веков и одновременно показать, что подлинное искусство вечно, а современность может черпать вдохновение в прошлом. Результат их работы - синтез искусного ковроткачества и художественного металла, ювелирного искусства и художественной миниатюры, декламационного проекта и классической музыки и танца, объединяющий несколько исторических эпох.

Открывает экспозицию моток проволоки, который кажется в стенах торжественного Мраморного дворца абсолютно чужеродным элементом. Но задержавшись возле него на секунду, вдруг понимаешь, что этот металлический хаос создает на стене тень - изображение тебризской миниатюры "Юноша, читающий книгу" XVI века. Так, наверное, мог выглядеть шах Бахрам.

В следующем зале - неимоверной красоты ковер, на котором есть портреты всех семи красавиц и иллюстрации к поэме. Как рассказала директор музея ковра Меликова, картину из шелковых нитей выткали мастерицы музея по эскизам известного художника по коврам Эльдара Гаджиева.

"У нас есть специальный отдел, который возрождает традиционные и даже порой забытые техники ткачества, - рассказывает она. - А такой визуальный рассказ о шахе Бахраме дополняют предметы из ювелирного фонда: шлем с растительным орнаментом, шит, украшенный цитатами из Корана, и кинжал".

Дальше Золотому, Бирюзовому и всем остальным дворцам соответствуют свои старинные ковры и предметы - пояса, браслеты, оружие, головные уборы, предметы быта - такие, как банный сундучок или фонарь. Любой из них очень легко представить в роскошном восточном интерьере. Тем более, что рядом с иллюстрациями есть и описания дворцов, и краткое содержание этой части поэмы.

Интерактивным продолжением выставки является видеоролик международного проекта онлайн-декламации "Низами: из уст в уста", организованного Фондом Гейдара Алиева и Национальным комитетом ICOM Азербайджана, в ходе которого более 150 известных персон - деятелей искусства и культуры из Азербайджана, России, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана - декламируют фрагменты из поэмы Низами Гянджеви "Семь красавиц" по принципу эстафеты.

Еще три зала посвящены балету "Семь красавиц", музыку к которому написал азербайджанский композитор Кара Караев. На выставке представлены эскизы костюмов, фотографии и видеозаписи фрагментов различных постановок. А в самом последнем зале как будто совместились все удовольствия Востока: можно устроиться на ковровой тахте с подушками, слушать музыку и смотреть балетный спектакль. Предаваться неге позволено до 9 мая 2022 года.