Работодатели снизили льготы для сотрудников за время пандемии

Почти восемь процентов компаний за время пандемии снизили для сотрудников объем компенсаций и сократили количество льгот. Такие данные после опроса работодателей привел сервис hh.ru.

Набор льгот для работников сократился в четырех процентах компаний, участвовавших в опросе. Еще столько же список льгот не уменьшили, но снизили объем компенсаций по ним. Причем 12 процентов компаний предоставляют льготы только руководству и особо ценным специалистам, еще у семи процентов компаний на льготы могут претендовать работники со стажем.

Больше всего пострадали те сотрудники, которые пользовались возможностью водить ребенка в детский сад с полной или частичной оплатой за счет компании, а также те, кто рассчитывал на получение ссуд или кредитов на строительство или ремонт жилья. В результате опроса выяснилось, что почти девять процентов компаний (то есть каждая десятая) и раньше не предоставляла никаких льгот.

Самыми доступными из сохранившихся дополнительных льгот остаются обучение за счет работодателя (65 процентов), оплачиваемая мобильная связь и интернет (58 процентов), на третьем месте - бесплатное медицинское обслуживание сотрудников в ведомственной клинике работодателя (41 процента).

Однако пандемия повлияла на список льгот не только в сторону уменьшения: 38 процентов компаний начали предоставлять новые льготы, в том числе связанные с лечением коронавируса. А один процент работодателей даже смогли увеличить объем компенсаций по льготам. Почти половина (41 процент) не изменили набор и объем льгот.