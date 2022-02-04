В Калининграде грузовик насмерть сбил на переходе маму с коляской

УМВД по Калининградской области проводит проверку по факту наезда грузовика на женщину с коляской. Она переходила улицу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщила начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая, при подъеме на вторую эстакаду водитель грузового автомобиля, груженного щебнем, не пропустил женщину с коляской.

Молодая мама погибла на месте. Коляску она успела оттолкнуть с дороги. Это спасло жизнь годовалому ребенку. За рулем грузовика был 47-летний мужчина.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия.