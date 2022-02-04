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04.02.2022 17:13
Рубрика: Происшествия

В Петербурге родители оставили ребенка на шесть часов в подвале магазина

Текст: Инесса Суворова (Санкт-Петербург)

Маленький ребенок на протяжении шести часов оставался запертым в подвальном помещении одного из магазинов Петербурга.

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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД по региону, очевидцы услышали детский плач, доносившийся из подвала одного из домов по улице Тореза, и сообщили об этом в полицию.

Правоохранители составили административные протоколы в отношении родителей ребенка, граждан Узбекистана.

Как пояснил отец малыша, они с женой пришли в этот магазин с тем, чтобы он устроился туда работать. Мужчину приняли на службу, и он отправился знакомиться с обязанностями, закрыв ребенка в подсобке. Жена в это время тоже уехала трудиться на свое место.

Мальчика осмотрели врачи, везти его в больницу не понадобилось.

- Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних Всеволожского района по месту жительства семьи, - пояснили в ведомстве.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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