В Петербурге скончался старейший артист ТЮЗа Владимир Тодоров

В возрасте 84 лет умер старейший артист Санкт-Петербургского театра юных зрителей имени А.А. Брянцева, заслуженный артист России Владимир Тодоров.

Как сообщают в театре, он служил актером ТЮЗа более 60 лет. В 1960 году его принимал в труппу сам Александр Брянцев.

За эти годы Владимир Тодоров исполнил шесть десятков ярких ролей. Одним из самых важных спектаклей для него стал "Конек-Горбунок". Сначала молодой артист участвовал в массовых народных сценах, а в 2013-м, будучи уже большим мастером, взялся за седьмое режиссерское воплощение легендарной постановки. Он хранил традиции этого спектакля, помогал новым артистам органично вживаться в него и до последних дней выходил на сцену в роли Рассказчика.

Зрителям также запомнились его роли в постановках "Олеко Дундич", "Сотворившая чудо", "Мамаша Кураж", "Бывшие мальчики", "Ронья - дочь разбойника", "Ундина", "Маленький принц" и многих других.

В ТЮЗе отмечают, что у артиста всегда было много творческий идей и задумок, которые неизменно воплощались в жизнь. Даже в почтенном возрасте он активно участвовал в театральных делах.