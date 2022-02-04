Видео: Жители Коми спасли провалившегося в болото оленя

Возле села Ижма в Республике Коми местные жители вытащили из заснеженного болота северного оленя. Видеозапись спасения они выложили в соцсети.

Трое мужчин ехали мимо на снегоходах и заметили оленя, провалившегося в болото. Из снега торчала только его голова, а неподалеку ходил другой олень.

Со словами "жди, сейчас вытащим!" спасатели взяли лопату и принялись аккуратно раскапывать снег вокруг пленника. Затем они стали тянуть оленя из болота за рога. Операция по спасению заняла всего несколько минут.

Животное совсем обессилело и еле перебирало ногами. Но, оказавшись на поверхности, олень в итоге довольно бодро ушел в ту сторону, где его ждал товарищ.