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04.02.2022 10:35
Рубрика: Общество

Видео: Жители Коми спасли провалившегося в болото оленя

Текст: Марина Ледяева (Республика Коми)

Возле села Ижма в Республике Коми местные жители вытащили из заснеженного болота северного оленя. Видеозапись спасения они выложили в соцсети.

Фото: Государственный Эрмитаж
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Трое мужчин ехали мимо на снегоходах и заметили оленя, провалившегося в болото. Из снега торчала только его голова, а неподалеку ходил другой олень.

Со словами "жди, сейчас вытащим!" спасатели взяли лопату и принялись аккуратно раскапывать снег вокруг пленника. Затем они стали тянуть оленя из болота за рога. Операция по спасению заняла всего несколько минут.

Животное совсем обессилело и еле перебирало ногами. Но, оказавшись на поверхности, олень в итоге довольно бодро ушел в ту сторону, где его ждал товарищ.

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