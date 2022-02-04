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04.02.2022 20:57
Рубрика: Происшествия

Из-за наводнения улицы кубанской станицы превратились в реки

Текст: Юрий Гень, Владимир Аносов (Краснодарский край)
Стихия ударила по Краснодарскому краю с такой мощью, которой не ожидали. На Кубани затоплено почти 1200 домов и земельных участков в 14 населенных пунктах. В трех районах объявлен режим ЧС, а еще в 19 - режим повышенной готовности. Все это официальные данные регионального управления МЧС.

Корреспонденты "РГ" побывали в одной из станиц, которая пострадала больше всего - Северской - и смогли увидеть своими глазами, что происходит.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
В трех районах Кубани введен режим ЧС из-за подтоплений

Беду, которая обрушилась на станицу, сложно переоценить. Здесь улицы превратились в каналы или реки. Северская затоплена - где-то по щиколотку, а где-то - и по пояс. Больше всего пострадали улицы Российская, Кубанская, Пугачева, Полевая, Максима Горького. Но этот список можно продолжить и многими другими. Проехать, а точнее, проплыть по ним, теперь получается только на лодке или в гидрокостюмах. Бетонные электрические столбы на улицах покосились, поскольку вода размыла их основание в земле. Если они упадут -станица надолго останется без света, а попадание высоковольтного кабеля в воду чревато трагическими последствиями.

Вместе с двумя спасателями из отряда Краснодарской краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-Спас" Павлом Блошко и Алексеем Иглиным корреспонденты "РГ" отправились в обход по затопленным домам, где остались люди. Оба спасателя одеты в водолазные гидрокостюмы, под которыми, по их словам, теплые вещи. Но, побродив целый день в ледяной воде, они все равно сильно замерзли.

Чтобы добраться до адреса, мы плывем на лодке. Воды - по пояс, и без гидрокостюмов не пройти. Даже высокие сапоги не спасут.

По сторонам проплывают частные дома, затопленные по окна, и очень много автомобилей, у самого верха дверей которых плещется вода. Некоторые машины перекосило, и они ушли носом под воду.

С неба с небольшими перерывами накрапывает дождь, переходящий в снег. Погода очень промозглая и сырая сама по себе, не говоря уже об обилии воды кругом.

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По адресу улица Полевая, 12а нас встречает хозяин дома - Александр Ершов. Оба его родителя- инвалиды, и они не смогли покинуть здание, а он остался с ними, чтобы помогать. Спасатели привезли им четыре пятилитровых бутылки питьевой воды и резиновые сапоги. И то и другое в нынешних условиях - большая ценность.

По словам хозяина дома, от наводнения дом повело, по стенам пошли трещины. Треснула и плитка на полу. Похожая ситуация у соседей. Когда сойдет вода, подсчет ущерба будет неутешительным.

Поговорив с людьми, выяснили, что организация, которая больше всего сейчас помогает в экстренной ситуации, - это районный Совет депутатов, а вовсе не краевые или чрезвычайные службы. Депутаты скинулись деньгами и на эти средства покупают безотлагательно нужные пострадавшим продукты, вещи и воду. Спасатели доставляют это тем, кто больше всего нуждается.

Интересно, что районные и особенно краевые власти очень скупо комментируют происходящее, хотя некоторые станицы переживают настоящее наводнение. Например, известно, что в Славянском районе работают комиссии по оценке ущерба от обрушившегося ненастья. Туда даже выехал министр ГО и ЧС края Сергей Штриков.

Фото: Управление МЧС России по Иркутской области
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- Наиболее сложная ситуация сложилась в Славянске-на-Кубани. Прошу главу города вместе с представителями министерства ГО и ЧС края внимательно отработать все обращения жителей. Люди должны знать и видеть, что они не одни и им обязательно помогут, - сказал Сергей Штриков.

По его словам, в откачке воды в Славянске-на-Кубани задействовали 100 единиц техники. Для ликвидации последствий расчистили и углубили 10 километров магистральных каналов, дополнительно создали еще 25 отводных каналов протяженностью более 12 километров.

Оперативно о происходящих событиях на своей официальной страничке в Instagram рассказывает и глава Северского района Андрей Дорошевский.

- Продолжаются работы по откачке воды с придомовых и общественных территорий пожарными насосными станциями,- написал Андрей Дорошевский. - Задействована техника ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в Северской и поселке Афипском. В Ильском работают мотопомпы Северского аварийно-спасательного отряда.

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