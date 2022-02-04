На Кубани три человека пострадали при сходе локомотива с рельсов

В Апшеронском районе Краснодарского края в пятницу днем на участке железной дороги Комсомольская - Апшеронская с рельсов сошел локомотив. Как сообщили в пресс-службе СКЖД, в результате три человека серьезно пострадали.

- Сход локомотива произошел 4 февраля в 13 часов 10 минут. Во время происшествия пострадали три человека. Машинист, помощник машиниста и составитель поездов были госпитализированы в Апшеронскую районную больницу, - отметили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

На место аварии отправились восстановительные поезда, причины схода локомотива с рельсов сейчас устанавливают специалисты. Участок временно перекрыт, пассажирского сообщения на отрезке железной дороги Комсомольская - Апшеронская нет, там ходят только грузовые составы.