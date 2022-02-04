"Россети Юг" в 2021 году увеличили затраты на инвестпрограмму на 5 %

Реализация инвестиционной программы позволила в течение года построить и реконструировать 861 километр линий электропередачи (ЛЭП) и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 668 МВА.
В Ростовской области объем работ составил 376 километров ЛЭП и 226 МВА мощности, в Волгоградской - 118 километров и 158 МВА. В Астраханской области построены и реконструированы 156 километров ЛЭП и включены в работу подстанции мощностью 30 МВА, в Калмыкии - 211 километров линий электропередачи и 254 МВА мощности соответственно.
На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории в минувшем году был направлен 1 миллиард рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников построено 438 километров ЛЭП и введено в эксплуатацию 28 МВА трансформаторной мощности.
Напомним, на 2022 год инвестиции компании "Россети Юг" запланированы в объеме 5,5 миллиарда рублей. Это позволит построить 553 километра линий электропередачи и ввести в эксплуатацию 243 МВА мощности.
Выполнение мероприятий инвестиционной программы "Россети Юг" позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям на всей территории ответственности компании.