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04.02.2022 00:30

"Россети Юг" в 2021 году увеличили затраты на инвестпрограмму на 5 %

Текст: Марина Володина (Ростов-на-Дону)
Компания "Россети Юг" в 2021 году инвестировала в развитие энергосистем регионов своего присутствия 7 миллиардов рублей. В энергокомплекс Ростовской области вложено 3,4 миллиарда рублей, Волгоградской - 1,9 миллиарда рублей, Астраханской - 798 миллионов рублей, Калмыкии - 863 миллиона рублей.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Реализация инвестиционной программы позволила в течение года построить и реконструировать 861 километр линий электропередачи (ЛЭП) и ввести в эксплуатацию подстанции общей мощностью 668 МВА.

Фото: ПАО "Россети Юг"
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В Ростовской области объем работ составил 376 километров ЛЭП и 226 МВА мощности, в Волгоградской - 118 километров и 158 МВА. В Астраханской области построены и реконструированы 156 километров ЛЭП и включены в работу подстанции мощностью 30 МВА, в Калмыкии - 211 километров линий электропередачи и 254 МВА мощности соответственно.

На строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории в минувшем году был направлен 1 миллиард рублей. Для выполнения обязательств по заявкам льготников построено 438 километров ЛЭП и введено в эксплуатацию 28 МВА трансформаторной мощности.

Напомним, на 2022 год инвестиции компании "Россети Юг" запланированы в объеме 5,5 миллиарда рублей. Это позволит построить 553 километра линий электропередачи и ввести в эксплуатацию 243 МВА мощности.

Выполнение мероприятий инвестиционной программы "Россети Юг" позволяет обеспечивать надежное электроснабжение потребителей и создавать необходимые условия для технологического присоединения к электрическим сетям на всей территории ответственности компании.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Калмыкия ЮФО Ростовская область Россети Юг

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