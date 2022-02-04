В Керчи автовладелец погиб в гараже при взрыве газа

40-летний житель Керчи получил смертельные травмы при взрыве газовоздушной смеси в гараже одного из кооперативов. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю.

ЧП произошло, когда автолюбитель проводил сварочные работы на топливном баке грузового автомобиля. СКР начал доследственную проверку по факту ЧП.

- Следователи установят все обстоятельства произошедшего и по результатам проверки примут обоснованное процессуальное решение, - заверили в ведомстве.