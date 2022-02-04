В Крыму подростки попытались задушить 13-летнюю школьницу

В одной из школ Бахчисарайского района подростки пытались убить 13-летнюю девочку, которая выжила. Прокуратура РК начала проверку по этому факту, а Главное следственное управление СК возбудило уголовное дело.

- 16-летний подозреваемый вместе с другим малолетним знакомым на почве личных неприязненных отношений решил совершить убийство школьницы путем удушения, - сообщили подробности в ГСУ. - После того, как потерпевшая потеряла сознание, подростки, испугавшись ее смерти, покинули место происшествия.

По предварительной информации прокуратуры, семьи несовершеннолетних, совершивших преступление, не состояли на учете в органах профилактики. И прокуратура проверит выполнение своих обязанностей их должностными лицами. Также предстоит разобраться в причинах ЧП.