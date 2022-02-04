В России появились новые возможности выявлять рак на ранних стадиях

Сегодня, 4 февраля, отмечают Всемирный день борьбы против рака. Его девиз в этом году - "Я есть, и я буду". Не надо отчаивается, если вам поставили такой диагноз, надо бороться. Это обращение к тем, кто уже лечится. А остальным - напоминание, что ранняя диагностика дает больше шансов на успех. И тогда - "Я есть, и я буду".

В России в рамках нацпроекта "Здравоохранение" в регионах активно развиваются онкологические службы. Открывают диспансеры и центры амбулаторной помощи. Здесь проводят даже телемедицинские консультации и, конечно, все необходимые исследования.

Томограф за 48 миллионов

В Волгоградской области работает целая сеть центров амбулаторной онкологической помощи, которая постоянно увеличивается. В прошлом году там прошли диагностику и получили лечение почти 69 тысяч человек

Среди них, по данным облздрава, впервые обследование у онкологов прошли 10,7 тысячи человек. Медики обнаружили 2641 злокачественное новообразование, в том числе 1662 - на самых ранних стадиях. Выявляемость симптомов увеличилась с 2-3 до 12 процентов.

В дневных стационарах по месту жительства смогли пройти лечение более трех тысяч пациентов. Раньше для этого приходилось ехать в областной онкоцентр. Больше всего людей принимают, конечно, волгоградские поликлиники. Но и в районах области охват серьезный.

"Раньше для тщательного обследования людям приходилось ехать в Волгоград. Теперь все необходимое оборудование есть у нас, - говорит главный врач калачевской Центральной районной больницы Виктор Бессолов. - Техника достаточно дорогая, один компьютерный томограф стоит 48 миллионов рублей". Сеть центров амбулаторной онкологической помощи будет расширяться.

Минимум травматизма

В Республике Крым еще шесть лет назад заболеваемость онкологией была выше, чем в целом по России. По этому показателю республика попадала в топ-10 регионов страны. С 2019 года ситуация на полуострове значительно улучшилась благодаря реализации регионального проекта "Борьба с онкозаболеваниями" нацпроекта "Здравоохранение".

Выявляемость онкозаболеваний на ранних стадиях увеличилась до 56,1 процента, а смертность снизилась почти на 5 процентов (с 2017 до 2020 годов).

За последние три года было получено несколько десятков единиц нового оборудования, сообщил заместитель главврача Крымского республиканского онкологического клинического диспансера им. Ефетова Сергей Морозов. Новое оборудование получил и филиал онкодиспансера в Керчи. "В перспективе мы можем принимать и пациентов с Тамани, поскольку им ближе сюда добираться, чем в Анапу или Краснодар", - отмечает Сергей Морозов.

Что немаловажно, в онкодиспансере появилось оборудование экспертного класса, позволяющее выявлять злокачественные опухоли пищеварительной и дыхательной систем на ранних стадиях, определять глубину их поражения. Раньше такого оборудования в Крыму не было не только в госучреждениях, но и в частных клиниках.

Значительно возросли и возможности детской онкологической службы. Каждый год в Крыму заболевает раком в среднем около 60 детей, что соответствует средней заболеваемости по России. Лечение маленькие пациенты проходят на базе отделения детской онкологии и гематологии Республиканской детской клинической больницы.

Как рассказала главный внештатный детский специалист онколог-гематолог Минздрава Крыма Юлия Белкина, с внедрением современных, высокотехнологичных методов полностью излечить удается большинство пациентов. Ребенок с подозрением на злокачественное новообразование в течение первых двух суток получает полное обследование. Здесь круглосуточно работает компьютерный томограф, позволяющий почти в два раза снизить лучевую нагрузку.

Есть и новое эндоскопическое оборудование, которое позволяет провести диагностику с взятием биопсии у пациентов любого возраста, в том числе и у новорожденных. Есть оборудование для эндоскопической хирургии, которое дает возможность провести удаление опухоли, биопсию с минимальным травматизмом. Все это позволяет начать химиотерапию маленькому пациенту не позднее пяти дней после операции.

В селе откроют онкоцентр

В конце января в Самаре на базе горбольницы №6 открылся уже шестой в регионе центр амбулаторной онкопомощи. Здесь 280 тысяч человек смогут бесплатно проходить полноценное обследование.

Благодаря заработавшему центру люди теперь в одном месте в короткие сроки проходят всю уточняющую диагностику, что порой спасает им жизнь. Медики при необходимости записывают пациентов в областной онкоцентр. Все оборудование подключено в единую цифровую систему. Поэтому из центров оперативно передают данные на пациентов. Самарцам больше не нужно самим ходить и записываться на прием.

По словам главврача самарского областного клинического онкологического диспансера Андрея Орлова, работа центра не только повышает доступность качественной диагностики, но и снимает нагрузку с поликлиник. Центры онкопомощи в 2021 году приняли более 38 тысяч пациентов. Благодаря им в области удалось повысить показатель раннего выявления онкозаболеваний: сегодня он выше среднероссийского уровня.

Министр здравоохранения региона Армен Бенян сообщил, что к 2024 году в области будет уже 12 таких центров. Среди них - и в Кинель-Черкассах, одном из самых крупных сел России.

Справка "РГ"

В России благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение" уже открыли 354 региональных центра амбулаторной онкологической помощи. Из них более 70 - в прошлом году.