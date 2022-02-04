В Симферополе безработного обвинили в насилии над 10-летней школьницей

В Симферополе возбуждено уголовное дело в отношении 43-летнего безработного, который обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней школьницы. Мать скончавшейся в больнице в 2021 году девочки злоупотребляла алкоголем, а ее сожитель долгое время подвергал ребенка насилию.

Школьница была госпитализирована в инфекционную больницу с диагнозом "острый менингит", и все попытки спасти девочку оказались тщетными. Но на теле погибшей врачи обнаружили следы сексуального насилия, причем, в изощренной форме. Точную причину гибели девочки устанавливают судебно-медицинские эксперты, а у следователей возникли вопросы к матери ребенка, которая ничего не сделала для госпитализации дочери в начале опасного заболевания, и к органам профилактики.

Тем временем подозреваемый в совершении тяжкого преступления арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело.

По информации администрации Симферополя, семья 10-летней девочки состояла на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку ее мать не исполняла должным образом свои обязанности. В пресс-службе министерства образования уверяют, что специалисты органов профилактики работали с неблагополучной семьей и систематически навещали ее. И после этих визитов жилищно-бытовые условия семьи улучшились и были признаны удовлетворительными.

Вместе с тем на заседании республиканской комиссии по делам несовершеннолетних работа с социально неблагополучными семьями в Симферополе в 2021 году была признана недостаточной.