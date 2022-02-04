Впервые в истории Крым и Нарьян-Мар свяжут авиасообщением

Летом 2022 года впервые запустят авиасообщение между расположенным за Северным полярным кругом Нарьян-Маром (Ненецкий автономный округ) и Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Симферополь.

Билеты уже поступили в продажу. Рейсы в рамках программы субсидирования региональных воздушных перевозок будет осуществлять авиакомпания "РусЛайн" на 50-местных канадских самолетах Bombardier CRJ-100/200. Перелеты стартуют 4 июня и продлятся до 28 августа.

Перелеты планируются раз в неделю: по субботам из Нарьян-Мара в Крым, по воскресеньям - обратно. Расстояние около 2700 километров самолеты будут преодолевать за шесть часов с учетом непродолжительной технической посадки в Кирове.

Кроме того, та же авиакомпания с 1 июня до конца сентября будет обслуживать прямые рейсы в Крым и обратно из Калуги и Тамбова, а 4 июня - из Курска. Частота перелетов из Курска и Тамбова - два раза в неделю, из Калуги - один раз.

Рейсы в Крым и обратно из Нарьян-Мара и Тамбова будут выполняться по программе субсидирования региональных воздушных перевозок.

Как ранее сообщали в воздушной гавани Крыма, летняя маршрутная сеть аэропорта 2022 года уже включает 50 городов. В рамках весенне-летнего расписания с 27 марта до 29 октября продажи билетов уже открыли 12 авиакомпаний. В конце мая - начале июня ожидается резкое увеличение географии полетов в Крым. Больше всего летних рейсов запланировано в направлении Москвы и Санкт-Петербурга. В лидеры по частоте полетов также вошли Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Казань и Тюмень. Наиболее далекий от крымской столицы город в маршрутной сети аэропорта - Иркутск (около 5000 километров), ближайший - Краснодар (около 400 километров).