Челябинке отказали в материнском капитале из-за буквы "ё"

Многодетной челябинке отказали в выдаче сертификата на маткапитал из-за ошибки в свидетельстве о рождении старшей дочери, где в фамилии матери была написана буква "е", вместо буквы "ё". На этом основании в Пенсионном фонде женщине отказали в выдаче сертификата, потребовав подтвердить родство.

- Из-за ошибки сотрудников ЗАГСа женщина уже пять лет не может получить сертификат на материнский капитал на троих детей, - пояснила старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева. - Фамилии родителей в документах на последующих детей написаны правильно. Но в свидетельстве о рождении первенца фамилию матери и дочери почем-то записали через "е". Причем, исправлять эту орфографическую ошибку в ЗАГСе отказались.

В ходе проверки установлено, что первая дочь в семье родилась в 1998 году. В 2004 и 2016 появились на свет еще двое детей. И поскольку право на материнский капитал "на второго и последующих детей" было предоставлено в 2007 году, семья обратилась за сертификатом на законном основании. Причем, разночтения в фамилии в документах на старшую дочь не должны были повлиять на решение вопроса о выдаче сертификата на младших детей.

Вместе с тем, в прокуратуре решили исправить ошибку в бумагах семьи и обратились в суд с требованием признать факт родственных отношений между родителями и старшей дочерью.

После получения судебного решения его направят в Пенсионный фонд для оформления сертификата на материнский капитал.