Челябинке удалили опухоль весом более пяти килограммов

Врачи Челябинского областного клинического центра онкологии и ядерной медицины удалили пациентке огромное злокачественное образование в полости матки, из-за которой женщина почти не могла дышать и лежать на спине.

Опухоль занимала большую часть брюшной полости, давила на печень и селезенку, рассказали в минздраве региона.

- Саркому с быстрым ростом узла мы заподозрили на догоспитальном этапе и направили пациентку в отделение онкогинекологии нашего центра, - сообщила заведующая отделением Валерия Саевец. - Размер опухоли колоссальный - почти 50 сантиметров в диаметре, вес - более пяти килограммов.

Хирурги-онкологи проводили операцию поэтапно, скрупулезно отделяя опухоль от "спаянных" с ней тканей. И несмотря на ее размеры сумели не задеть окружающие органы. Особая сложность состояла в том, что саркома срослась с сосудами, которые ее питали. Удалив огромный патологический очаг, врачи сразу же начали переливание крови.

Уже через восемь дней пациентку выписали. С учетом диагноза ей предстоит курс химиотерапии.