На трассе Пермь - Екатеринбург столкнулись две фуры и легковушка

На 182-м километре трассы Пермь - Екатеринбург столкнулись две груженые фуры и легковое авто, один человек погиб.

Автокатастрофа случилась накануне вечером около половины десятого. Водитель DAF не справился с управлением и выехал на встречку, где столкнулся с грузовиком Mercedes. В него, в свою очередь, врезалась ехавшая следом Skoda. Шофер Mercedes погиб.

По данным свердловского управление ГИБДД, DAF вез десять тонн топливных брикетов, водитель машины имеет стаж 34 года и за это время лишь пять раз нарушал ПДД. Во время аварии был трезв. Погибший шофер второй фуры ехал из Перми с грузом угля. У него также был большой стаж за рулем и всего два штрафа.

В легковом автомобиле ехали 14-летний мальчик и его отец. Оба были пристегнуты и почти не пострадали.

Между тем

На Средний Урал циклон принес оттепель и снегопады. Госавтоинспекция напоминает, что в такую погоду на дорогах нужно быть предельно аккуратными - тормозной путь на скользком асфальте значительно увеличивается.