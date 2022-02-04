В Челябинске на льду реки сделали граффити в честь Олимпиады

В центре Челябинска на льду реки Миасс появился огромный снежный рисунок. Художники выкопали его лопатами, подкрасив часть элементов красками. Площадь граффити, или снегографии, как ее называют сами авторы, - почти три тысячи квадратных метров.

В центре рисунка - мордочка тигра, как символа нового года по восточному календарю, рядом символика Олимпийских игр и, конечно, девиз наших спортсменов "Быстрее, выше, сильнее, вместе".

Так команда челябинских художников во главе с Владиславом Одеговым решила ознаменовать начало зимней Олимпиады в Пекине.

Рисунок выкапывали несколько дней. Каждую линию пришлось выводить на глазок, сверяясь с изображением, полученным с квадрокоптера. Оценить всю композицию можно только с высоты птичьего полета.