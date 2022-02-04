ФСБ освободила "заложников" в метро Екатеринбурга

На станции метро проспект Космонавтов в Екатеринбурге высадился десант специального подразделения "Альфа": готовность силовиков проверили в ходе антитеррористические учения.

В занятиях, которые прошли в подземке ночью в пятницу, приняли участие не только сотрудники свердловского управления ФСБ, но и работники метрополитена и представители властей сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу силового ведомства.

Участники "спецоперации" проверили навыки освобождения пары десятков заложников и штурм вагона, который был захвачен "террористами". По данным ФСБ, на практическом этапе отработали также действия в условиях, когда отключается электричество в тоннеле. Не обошлось и без проверки знаний по оказанию первой помощи при ранениях, травмах и несчастных случаях.

Участники учений продемонстрировали, что готовы к проведению оперативно-боевых действий на объекте с массовым пребыванием людей, констатировали в управлении.