В Курганской области судьбу пустующей школы решит рабочая группа

Построенная два года назад в селе Кетово новая школа может открыться уже в этом году: власти Курганской области предложили создать рабочую группу для поиска решения проблемы.

Напомним, ранее "РГ" писала, что трехэтажная современная школа, построенная по нацпроекту "Образование", оснащенная по последнему слову техники, с 2020 года стоит пустая: власти и инвестор не могут договориться о стоимости здания. Почти тысяча сельских ребят учатся в две смены в тесном старом помещении, первоначально рассчитанном на 450 учеников.

Областной "Родительский комитет" неоднократно призывал стороны сесть за стол переговоров и вместе найти компромиссное решение, но поддержки не нашел. Тогда общественники предложили выкупить у застройщика новую школу на добровольные пожертвования. Судя по всему, этого уже не понадобится.

Как говорится в сообщении Telegram-канала "Курганская область официально", правительство региона приняло к сведению заявления учредителя компании-застройщика Андрея Лушникова и руководителя Кетовского коммерческого банка Евгения Кафеева по ситуации со школой в селе. С учетом готовности всех заинтересованных лиц и застройщика к конструктивному диалогу администрация района предложила создать рабочую группу с участием представителя строительной компании.